Football : Lille remporte le Trophée des champions face au PSG

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Champion de France en titre, Lille s'est adjugé dimanche, à Tel Aviv, le traditionnel Trophée des champions face au Paris Saint-Germain (1-0). Le LOSC signe son premier succès dans cette compétition et met fin à la série du PSG, vainqueur des huit dernières éditions. Privés de Kylian Mbappé, de Neymar et de Sergio Ramos, les Parisiens ont néanmoins dominé la première mi-temps mais ont concédé juste avant la pause l'unique but de la rencontre. À l'entrée de la surface, le Portugais Xeka déclenche une magnifique frappe et trompe Keylor Navas. Au retour des vestiaires, Mauro Icardi pensait égaliser pour le PSG mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Les hommes de Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur du LOSC, ont tenu jusqu'au bout pour glaner ce premier Trophée des champions et lancer parfaitement leur saison 2021-2022.