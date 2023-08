Football : Lille défiera Torshavn ou Rijeka

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Cinquième l'an passé, Lille doit passer par le tour de qualification pour espérer rejoindre la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence et ainsi défendre les couleurs de la France dans cette compétition. Depuis ce lundi, le club nordiste connait l'identité de son adversaire. Il héritera du vainqueur de la double confrontation opposant le club des îles Féroé de Torshavn aux Croates de Rijeka. Quoiqu'il arrive, les Dogues seront les grands favoris pour la qualification même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si le LOSC parvient à rejoindre les poules, il y aura deux représentants du Nord de la France engagés en coupe d'Europe. Pour rappel, Lens jouera la Ligue des Champions.