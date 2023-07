Football / Ligue des champions : L'OM héritera du vainqueur entre Dnipro et le Panathinaikos

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Les hommes de Marcelino sont enfin fixés ! Ce lundi a eu lieu le tirage au sort du troisième tour préliminaire de Ligue des champions et l'adversaire du club phocéen est connu...enfin presque. La formation olympienne affrontera le vainqueur de la confrontation opposant le SC Dnipro-1 et le club grec du Panathinaikos. Aubameyang et ses coéquipiers joueront le match aller à l'extérieur or la date n'est pas encore fixée (le 8 ou 9 aout). Le retour se disputera au Vélodrome une semaine plus tard. Peu importe l'adversaire, Marseille sera favori et devra assumer son statut pour espérer rejoindre les phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions.