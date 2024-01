Football : Les joueurs de Ligue 1 s’illustrent à la CAN

par Emilien Schoenher (iDalgo) Les joueurs de Ligue 1 ont brillé aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des nations. Cinq des sept buts qui ont été inscrits sur les trois rencontres du jour sont l'oeuvre d'un joueur évoluant en première division française. Le Sénégal a parfaitement lancé sa compétition en battant largement la Gambie avec une réalisation du Marseillais Pape Gueye (4'), puis un doublé du Messin Lamine Camara (52', 86'). Le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée qui avait ouvert le score par l'intermédiaire du Havrais Mohamed Bayo (10') avant que le Toulousain Magri n'égalise pour les Camerounais. L'Algérie s'est fait surprendre dès son entrée en lice par l'Angola en concédant le nul (1-1).