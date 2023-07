Football : Les infos mercato du 3 juillet

par Alexis Rouhette (iDalgo) Sandro Tonali quitte l'AC Milan et rejoint Newcastle. Après plusieurs semaines de rumeur, le club anglais a annoncé la signature du milieu italien jusqu'en 2027 pour 70 millions d'euros. À 23 ans, l'ancien milanais va donc jouer en Premier League, dans une équipe qui a terminé 4e du dernier exercice. Marcelo Brozovic à Al-Nassr, c'est officiel ! Le milieu croate de 30 ans quitte l'Inter contre un chèque de 18 millions d'euros. Il a joué 330 matchs pour le club italien et a inscrit 31 buts en huit ans. Aux côtés de Cristiano Ronaldo, il découvrira un nouveau continent et percevra un salaire de 25 millions d'euros annuels.