Football : Les Bleus laissent des points sur la route du Qatar

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La France accrochée lors des qualifications pour la coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine 1 but partout. Les bleus se sont créés les premières occasions avec un poteau de Mbappe (27'). Mais c'est la Bosnie qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'Edin Dzeko d'une frappe à l'entrée de la surface (36'), les locaux ont alors réagi dans la foulée grâce à Antoine Griezmann qui égalise d'une tête sur corner (40').

En seconde période, le match est accroché et la France est même réduite à 10 après l'expulsion de Jules Kounde après un tacle sur Kolasinac (51'). Cette rencontre marque aussi la première sélection de Jordan Veretout et de Tchouaméni.

Malgré ce match nul, les hommes de Didier Deschamps restent en tête du groupe D devant l'Ukraine. Prochaine rencontre dans trois jours face à son dauphin.