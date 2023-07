Football : Les Bleuets éliminée par l'Ukraine en quart de finale de l'Euro

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un échec total. Dimanche soir, l'équipe de France de moins de 21 ans a perdu en quart de finale de l'Euro face à l'Ukraine et se retrouve éliminée de la compétition (3-1). À Cluj, les Bleuets avaient pourtant bien débuté la rencontre avec une superbe réalisation de Rayan Cherki dès la 19e minute, mais Georgiy Sudakov a permis à son équipe de passer devant avec un doublé inscrit avant la pause. Elye Wahi a cru égaliser en fin de rencontre avant de voir son bute refusé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, Artem Bondarenko a enfoncé le clou.

À un an des Jeux Olympiques, les hommes de Sylvain Ripoll subissent un nouvel échec dans une compétition internationale.