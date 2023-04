Football : Les Bleues renversent la Colombie 5-2 pour la première d'Hervé Renard

par Matthieu Cointe (iDalgo) Première réussie pour Hervé Renard. Vendredi soir, le Savoyard disputait son tout premier match sur le banc de l'Équipe de France féminine. Face à la Colombie, les Bleues se sont imposées sur le score de 5 à 2 au stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand. La partie avait mal débuté pour Wendie Renard et ses coéquipières, menées 2 à 0 à la 50e minute. Les tricolores ont ensuite réagi avec des buts de Delphine Cascarino (51', 73') et un doublé d'Eugénie Le Sommer, de retour en sélection après deux ans d'absence (56', 59'). Grace Geyoro a participé à la fête en toute fin de rencontre. Mardi prochain, l'équipe de France défiera le Canada pour son deuxième match amical du rassemblement, à trois mois de la Coupe du Monde.