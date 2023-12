Football : Lens s’offre Séville et disputera les barrages de Ligue Europa

Football : Lens s’offre Séville et disputera les barrages de Ligue Europa













par Dorian Madala (iDalgo) L'aventure européenne n'est pas terminée ! Lens s'est imposé, ce soir, au stade Bollaert, face à Séville, dans le cadre du dernier match de poule de Ligue des champions. Après une première période assez pauvre, il a fallu attendre la 67' pour voir les filets trembler. Przemyslaw Frankowski a réussi à tromper Marko Dmitrovic sur pénalty. À la 79', Sergio Ramos a rendu l'appareil au latéral polonais en inscrivant, à son tour, son pénalty. Angelo Fulgini a éteint les derniers petits espoirs adverses à la toute dernière minute de la partie (90'+6) sur un contre, bien emmené par Florian Sotoca. Grâce à ce succès, les Sang et Or disputeront les barrages de la Ligue Europa au printemps.