Football : Lens renvoie Auxerre en Ligue 2

par Mael Chrétien (iDalgo) C'est officiel, Auxerre jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Lens, déjà assuré de finir à la deuxième place, s'est imposé à l'Abbé-Deschamps et propulse Auxerre en seconde division (3-1). C'était soit l'AJA, soit Nantes. Et pendant que les Canaris ont fait le boulot en battant le SCO d'Angers (1-0), les Bourguignons ont sombré à domicile face aux dauphins de Ligue 1. Les Lensois n'ont pas laissé une seul chance à leur adversaire, et ont marqué vite grâce à Alexis Claude-Maurice (19'). Les sang et or n'ont pas baissé le rythme en seconde période et Claude-Maurice a fait le break en s'offrant un doublé (48'). Malgré la réduction du score de M'Baye Niang (71'), Lois Openda a même enfoncé le clou et a scellé le sort des Auxerrois (78'). Dans cette Ligue 1 2022/2023 à 4 relégués, l'AJA rejoint l'AC Ajaccio, Troyes et Angers pour le plus grand plaisir du FC Nantes miraculé.