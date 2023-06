Football : Le titre de "meilleur étranger" de la saison en Ligue 1 pour Lionel Messi

Football : Le titre de "meilleur étranger" de la saison en Ligue 1 pour Lionel Messi













par Edouard Guala (iDalgo) Nouvelle distinction personnelle pour Lionel Messi... L'Argentin a été élu meilleur joueur étranger de la saison en Ligue 1. Avec 16 buts et 16 passes décisives, ce double-double a permis à La Pulga de récolter un trophée de plus, dans une armoire déjà bien remplie. Le nouveau joueur de l'Inter Miami a devancé des joueurs tels que Loïs Openda (Lens), Falorin Balogun (Reims), Seko Fofana (Lens), Habib Diallo (Strasbourg), Jonathan David (Lille) ou encore Alexis Sanchez (OM). Ce trophée cloture donc son passage au PSG, après deux années en dents de scie. Le septuple Ballon d'Or ne sera pas parvenu à offrir la première Ligue des Champions de l'histoire du club francilien.