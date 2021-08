Football : Le PSV punit Cambuur

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la deuxième journée d'Eredivisie, le PSV Eindhoven a corrigé le promu d'Eerste Divisie, le SC Cambuur Leuwarden (4-1) au Philips Stadion. Les Rouges et Blancs ont commencé pied au plancher grâce à deux buts coup sur coup de Propper (17') et Zahavi (20'). Déjà sonnés, les Jaunes et Bleus ont encore plus sombré au retour des vestiaires suite au tir somptueux de Madueke (47'). Malgré une petite réaction illustrée par la réduction du score de Bangura (65'), les hommes de Henk De Jong n'ont pas réussi à surfer sur la vague pour inquiéter les Fermiers. Boscagli a fini en beauté (90+3') pour permettre au PSV de prendre provisoirement la tête du classement. Les autres résultats de la soirée : Heerenveen 3-2 Waalwijk ; Sparta Rotterdam 1-1 Heracles ; Groningen 0-0 Utrecht.