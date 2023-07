Football : Le PSG se sépare officiellement de Christophe Galtier

Football : Le PSG se sépare officiellement de Christophe Galtier













par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) C'est officiel ! Christophe Galtier ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Le club de la capitale vient d'annoncer cette nouvelle, qui ne surprendra personne, sur son site. Comme un symbole, le champion de France en titre officialise ce départ un an jour pour jour après l'arrivée du technicien français. Il avait signé le 05 juillet 2022. Dans son communiqué, le club a souhaité souligner "le professionnalisme et l'engagement" de Galtier. Ce dernier aura remporté le Trophée des Champions et le onzième titre des Parisiens en Ligue 1 mais n'aura pas fait mieux que ses prédécesseurs en Coupe d'Europe. Ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento ont également été remerciés.