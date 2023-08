Football : Le PSG renoue avec la victoire, Neymar à l’honneur !

Football : Le PSG renoue avec la victoire, Neymar à l’honneur !













par Dorian Madala (iDalgo) Un retour qui fait du bien ! Après avoir enchainé deux défaites contre le C-Osaka et l'Inter, le PSG est revenu aux affaires en battant le club coréen de Jeonbuk 3 à 0. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive en fin de partie, Neymar a enfin pu s'illustrer après ne pas avoir joué une seule petite minute lors de la tournée japonaise. Marco Asensio a permis au club de la capitale de clôturer la rencontre de la plus belle des manières à l'aide d'une jolie frappe enroulée venue trouver la lucarne du gardien coréen. La tournée japonaise est désormais terminée. Le prochain rendez-vous du PSG sera en Ligue 1 face à Lorient le 12 août.