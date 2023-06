Football : Le PSG écarte la piste Nagelsmann

par Milo Langro (iDalgo) Julian Nagelsmann ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Après des semaines de discussions, le PSG a finalement tranché en décidant de ne pas choisir le technicien allemand pour la saison à venir. Plusieurs raisons ont été évoquées du côté de la direction parisienne, mais celle qui est principalement ressorti est la capacité de Nagelsmann à gérer un vestiaire composé de superstar. Coup dur pour l'ancien entraîneur du Bayern Munich qui avait déjà commencé à étudier quelques pistes pour le mercato ainsi que certaines personnalités pour composer son staff technique. Le feuilleton pour savoir qui succédera à Christophe Galtier ne fait donc que commencer, et devrait nous livrer encore quelques épisodes pendant l'été.