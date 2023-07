Football : Le PSG de Luis Enrique battu par le Cerezo Osaka

par Matthieu Cointe (iDalgo) Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Toujours privé de Kylian Mbappé, absent de la tournée japonaise, le Paris Saint-Germain s'est incliné vendredi en match amical face au club de Cerezo Osaka, pensionnaire de J.League 1 (2-3). Auteur d'un match intéressant, Hugo Ekitike a ouvert le score après le quart d'heure de jeu (17') avant l'égalisation du Belge Jordy Croux (22'). Vitinha a permis au club de la capitale de passer devant dans le deuxième acte (49') mais les erreurs défensives parisiennes ont coûté cher aux Franciliens, qui ont encaissé deux buts de plus (67', 79'). De retour à l'entraînement avec l'équipe, Neymar est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre. Luis Enrique subit sa première défaite avec Paris.