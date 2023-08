Football : Le PSG battu à nouveau en amical face à l'Inter Milan

par Alexis Rouhette (iDalgo) Le PSG n'y arrive pas dans ses matchs de préparation pour la saison 2023/2024. Après son match nul face à Al-Nassr et sa défaite à Osaka, le club de la capitale s'est une nouvelle fois incliné face à l'Inter à Tokyo. Alors qu'Asensio a frappé le poteau en début de match et que Vitinha a inscrit un but splendide pleine lucarne à 30 mètres (64e), le PSG a pris deux buts en trois minutes. Des réalisations de Sebastiano Esposito (81e) et de Stefano Sensi (83e), pour renverser cette rencontre et infliger une nouvelle défaite au PSG. Les hommes de Luis Enrique devront faire mieux jeudi face à Jeonbuk à Busan, dernier match de leur préparation avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1.