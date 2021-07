Football : Le PSG bat Orléans en amical, Strasbourg et Monaco assurent

par Baptiste Marin (iDalgo)

Les formations de Ligue 1 poursuivent leur préparation à moins de deux semaines de la reprise du championnat. Privé de nombreux cadres, le PSG s'est néanmoins imposé (1-0) face à Orléans, club de National. La recrue Achraf Hakimi a inscrit le seul but de cette rencontre amicale. L'AS Monaco s'est montré renversant face à Wolfsburg. Menés (1-0) à la pause, les Monégasques ont renversé la situation grâce à un but contre son camp de Bornauw et une réalisation de Golovin pour empocher la victoire (2-1). Belle performance de Strasbourg ! Les Alsaciens ont dominé le club de Francfort (3-2). Habib Diallo a signé le but de la victoire à la 82e victoire pour permettre au RCS de s'offrir un succès de prestige. À Pontivy, Lorient et Bordeaux se sont quittes dos à dos (1-1). Le promu Clermont a dominé Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard (2-1). Les Stéphanois affronteront mercredi l'Olympique de Marseille.