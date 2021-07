Football : Le PSG arrache le nul contre Séville

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son dernier match de préparation avant le Trophée des Champions du 1er août contre Lille, le PSG affrontait le FC Séville. Toujours privé de nombreux cadres, Mauricio Pochettino a encore dû bricoler un 11 de départ avec plusieurs jeunes. Au terme d'une première période très équilibrée, les Espagnols ont pu ouvrir la marque sur penalty grâce à Ivan Rakitic (40') suite à une faute de Keylor Navas dans sa surface. Menés à la pause, les joueurs de la Capitale ont réagi très rapidement par l'intermédiaire de Mauro Icardi (48'), servi par Arnaud Kalimuendo. Mais les Andalous ont doublé la mise quinze minutes plus tard sur une réalisation d'Oscar (63'). Pas décidés à lâcher malgré la grosse revue d'effectif effectuée par leur coach, les Parisiens ont égalisé en toute fin de match sur un but du jeune Kenny Naguera (88'). Score final 2-2 et dernière répétition générale pour le Paris Saint-Germain qui reprendra la Ligue 1 le 7 août contre Troyes.