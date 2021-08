Football : Le Paris FC seul en tête après trois journées

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après la victoire de Sochaux à Caen dans l'après-midi, le Paris FC a saisi sa chance de prendre seul la place de leader de Ligue 2. Les Parisiens sont allés s'imposer sur la pelouse du Havre (2-1) grâce à des buts de Gakpa (23') et Laura (63') pour être le seul club à trois victoires en trois journées. Les Franciliens ont aussi bénéficié du faux-pas de leurs futurs adversaires de la semaine prochaine, l'AJ Auxerre. L'AJA a concédé le match nul face à Ajaccio (0-0). Toulouse et Nîmes font leur apparition sur le podium après leurs victoires respectives à l'extérieur contre Pau (1-0) et Valenciennes (3-0). Niort a réussi à s'en sortir sur le terrain de Dunkerque (2-1), comme Quevilly-Rouen à Amiens (3-1). Enfin, Guingamp a neutralisé Grenoble à dix contre onze (0-0), et Rodez a arraché le nul face à Dijon (1-1).