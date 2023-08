Football : Le Maroc victorieux de la Colombie affrontera les 'Bleues'

par Dorian Madala (iDalgo) Clap de fin ! Le dernier match des poules de la Coupe du Monde féminine a vu s'imposer le Maroc 1 à 0 face à la Colombie. Anissa Lahmari a inscrit l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la 1ère période suite à un penalty repoussé. Le match nul entre l'Allemagne et la Corée du Sud permet aux deux acteurs de ce match d'être qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est une terrible désillusion pour les coéquipières d'Alexandra Popp qui n'avaient jamais été éliminé en poule au cours de son histoire. Le futur adversaire de la France est désormais connu ! L'équipe marocaine affrontera les Bleues. La Colombie retrouvera pour sa part la Jamaïque.