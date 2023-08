Football : Le LOSC clôture sa préparation estivale par un nul

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Les Dogues en panne de mordant ! Ce samedi, Lille a disputé son dernier match amical face au club anglais de Brentford. Les deux équipes se sont séparées en bons amis sur le score de 0 à 0. Malgré une possession de balle légèrement à l'avantage des Nordistes, Jonathan David et ses coéquipiers n'ont pas su se montrer dangereux dans la surface adverse. Ils ont tiré 8 fois au but pour seulement 2 tentatives cadrées. Avec ce nul, le bilan reste positif pour Fonseca. Depuis le début de l'été, le technicien portugais a dirigé 5 matchs à la tête de Lille (3 victoires, 1 nul et 1 défaite). Bien qu'ils soient amicaux, ces résultats vont permettre aux Dogues d'engranger un maximum de confiance avant le début du championnat prévu la semaine prochaine et un déplacement à Nice.