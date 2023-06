Football : Le Havre retrouve la Ligue 1, Metz attend le verdict

par Mael Chrétien (iDalgo) Le Havre est sacré champion de Ligue 2 et accède à l'élite du football français pour la première fois depuis 2009. L'attente a été longue, après l'ouverture du score de Josue Casimir dès le début du match (11'). Les supporters havrais ont du patienté sans but jusqu'au coup de sifflet final, ils ont même envahi le terrain quelques minutes trop tôt et ont causé un retard de plus en interrompant la partie. Mais le HAC s'est finalement imposé contre Dijon (1-0), et sont recomposé d'une saison dans laquelle ils sont leader depuis le 5 novembre. Chez le deuxième l'ambiance est différente, Metz a fêté la montée avec une victoire face à Bastia (3-2). Mais il ne faut jamais crier victoire trop vite, Bordeaux actuel troisième a vu son match interrompu après qu'un supporter ai agressé le buteur de Rodez, Lucas Buades. Les Lorrains doivent attendre la décision de la commission de discipline concernant cette rencontre, mais ils ont rempli leur partie du contrat et visiblement la tendance s'approche d'une défaite sur tapis vert des Bordelais. Ce qui voudrait dire que le FC Metz rejoindrait le Havre en Ligue 1 la saison prochaine.