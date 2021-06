Football : Le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 est connu

par Baptiste Marin (iDalgo)

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé vendredi le calendrier complet de la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats. Le championnat de France reprendra ses droits le week-end du 8 août et se terminera à la mi-mai. Pour cette première journée, le Paris Saint-Germain se rendra chez le promu Troyes. Le LOSC, champion cette saison, se déplacera à Metz. Le choc de ce premier week-end se disputera à Montpellier qui recevra l'Olympique de Marseille. Les Olympiens recevront les Parisiens à l'occasion de la 11e journée, le match retour se déroulera à la mi-avril. Les joueurs feront une petite pause le soir du 22 décembre et débuteront la phase retour le week-end du 9 janvier. Dans les autres grosses affiches de cette phase aller, Monaco recevra Marseille lors de la 5e journée. Le week-end suivant, l'OL ira au Parc des Princes et affrontera le PSG. Les retrouvailles entre le LOSC et le PSG se dérouleront à l'occasion de la 12e journée, le week-end du 31 octobre.