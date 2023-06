Football : Le calendrier de la Ligue 1 est tombé !

par Edouard Guala (iDalgo) À peine la saison 2022-2023 terminée, place déjà à la saison prochaine. En août prochain, la Ligue 1 reprendra se droits. Pour la première fois de son histoire, le championnat ne sera composé que de 18 formations. Quatre équipes ont donc été reléguées cette saison afin de mettre en place ce nouveau dispositif. L'exercice 2023-2024 commencera par PSG-Lorient, OM-Reims ou encore Strasbourg-OL. Le premier choc de la saison aura lieu le 3 septembre avec une affiche au sommet entre l'Olympique Lyonnais et Paris le 3 septembre prochain. Le premier Classique se déroulera le 24 septembre au Parc des Princes, avec la venue des Marseillais à Paris.