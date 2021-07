Football : Le Brésil et l'Espagne rejoignent le dernier carré

par Baptiste Marin (iDalgo)

Grand favori de ce tournoi olympique, le Brésil a souffert mais a assuré samedi sa qualification pour les demi-finales après sa victoire face à l'Égypte (1-0). Matheus Cunha (34e) a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Richarlison. La Seleção défiera le Mexique pour une place en finale. Les Mexicains ont dominé la Corée du Sud, dans une rencontre riche en buts, grâce notamment aux doublés inscrits par Henry Martin et Sebastian Cordova (6-3). L'Espagne s'est fait peur ! La Roja s'est imposée en prolongations face à la Côte d'Ivoire (5-2). Menés (1-2) après un but de Max-Alain Gradel (90e+1), les Espagnols ont été sauvés par Rafa Mir, auteur du but égalisateur, à la 93e minute. L'attaquant de Wolverhampton a ensuite ajouté deux nouvelles réalisations à son compteur dans les prolongations pour offrir ce succès à l'Espagne. Les Espagnols affronteront le Japon, vainqueur de la Nouvelle-Zélande aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b).