Football : Le Bayern perd gros contre Leipzig !

Football : Le Bayern perd gros contre Leipzig !













par Edouard Guala (iDalgo) Au pire des moments. Le Bayern Munich s'est incliné 3 buts à 1 contre Leipzig à l'Allianz Arena. Pourtant, Serge Gnabry avait permis aux Bavarois de mener dès la 25ème minute de jeu, bien servi par Thomas Muller. En seconde période, les visiteurs ont pris le match à leur compte et ont égalisé à l'heure de jeu, par l'intermédiaire de Konrad Laimer (1-1, 65'). Le Bayern a ensuite concédé deux penaltys en fin de rencontre. Christopher Nkunku a transformé le premier (1-2, 76') avant que Dominik Szoboszlai s'empare du second (1-3' 86). Dortmund aura donc l'occasion de passer leader demain en cas de succès à Augsburg. Un seul point sépare les deux formerions en tête du championnat.