Football : L’Argentine enfonce le Brésil !

par Mattys Bernard (iDalgo) Rien ne va plus pour la Seleção ! Battus (1-0) par l'Argentine lors de cette 6e journée qualificative pour la Coupe du Monde 2026, les Brésiliens enchaînent une troisième défaite consécutive et ne se sont plus imposés depuis quatre matchs. Seul buteur du match, Nicolas Otamendi a permis aux champions du monde de s'imposer (63e) et d'infliger au Brésil la première défaite de son histoire à domicile lors de qualifications pour une Coupe du Monde. Ce succès leur permet de rester en tête de ce groupe. C'est la 5e victoire en six journées pour l'Albiceleste. Cette rencontre aura également été marquée par des incidents dans les tribunes qui ont reporté le début de ce match d'une trentaine de minutes.