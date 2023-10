Football : L’Angleterre maîtrise l’Italie

Football : L’Angleterre maîtrise l’Italie













par Mattys Bernard (iDalgo) Une victoire qui vaut de l'or. En s'imposant face aux Italiens (3-1) lors de leur 6e match de qualification, les Anglais ont obtenu leur ticket pour l'Euro. Premier de son groupe avant d'affronter la Squadra Azzurra, l'Angleterre s'est donné de l'air. Pourtant, tout avait mal commencé avec l'ouverture du score de Gianluca Scamacca (15e). Malmenés en début de match, les Anglais ont pu compter sur Harry Kane, auteur d'un doublé ce soir (45e et 77e) pour revenir au score. Le dernier buteur de ce match est Marcus Rashford (57e). Grâce à ce résultat, les Three Lions comptent désormais 6 points d'avance sur l'Italie, et 3 sur l'Ukraine. Ils affronteront lors des deux dernières journées, Malte et la Macédoine du Nord. La deuxième place qualificative se disputera entre l'Ukraine et l'Italie qui s'affronteront le 20 novembre prochain.