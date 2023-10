Football : La liste des joueurs de l'équipe de France pour affronter les Pays-Bas et l'Ecosse

par Dorian Madala (iDalgo) Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a annoncé la liste des 23 joueurs qui seront présents face aux Pays-Bas (13 octobre) et à l'Ecosse (17 octobre). N'Golo Kanté demeure toujours le grand absent. Voici la liste des Bleus : Gardiens : Mike Maignan, Alphonse Areola et Brice Samba. Défenseurs : Benjamin Pavard, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano. Milieux : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Camara, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Attaquants : Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.