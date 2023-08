Football : La liste de Didier Deschamps est dévoilée !

par Dorian Madala (iDalgo) Didier Deschamps a communiqué aujourd'hui sa liste des 23 joueurs convoqués pour le match face à l'Irlande au Parc des Princes (07/09) et la rencontre face à l'Allemagne au Signal Iduna Park (12/09). Paul Pogba, encore trop juste physiquement et N'Golo Kanté font partie des grands absents. À contrario, Lucas Hernandez fait son retour dans le groupe après sa blessure aux ligaments croisés du genou, au mois de novembre dernier. Voici la Liste du sélectionneur français :

Gardiens : Maignan, Areola et Samba. Défenseurs : Disasi, T.Hernandez, L.Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Umpamecano et Pavard. Milieux de terrain : Camavinga, Fofana, Camara, Tchouaméni et Rabiot. Attaquants : Mbappé, Coman, Dembelé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani et M.Thuram.