Football : La Ligue 2 dévoile le calendrier de la saison 2023-2024

par Edouard Guala (iDalgo) Tout n'est pas encore clair dans l'antichambre du football français, notamment avec la probable relégation administrative du FC Sochaux-Montbéliard. Ceci étant, le calendrier de la Ligue 1 version 2023-204 a été dévoilé ce jeudi. L'AC Ajaccio accueillera Rodez, tandis que Bordeaux se rendra à Pau en ouverture. Les Girondins devront attendre décembre avant d'affronter l'AS Saint-Etienne. Leur première opposition est programmé au 16 du mois, au Matmut Atlantique. Le championnat sera composé comme à son habitude de 20 formations, alors que seulement 18 équipes prendront part à la Ligue 1. Annecy n'a pas été intégré au calendrier, tandis que Sochaux est bel et bien présent, pour le moment...