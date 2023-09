Football : La LFP lance son appel d'offres pour les droits TV 2024-2029

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Ligue de football professionnel (LFP) a lancé mardi un appel à candidatures pour les droits de diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 en France pour la période 2024-2029. La LFP a simplifié son système par rapport à la période précédente, qui avait été marquée par le fiasco du diffuseur espagnol Mediapro, plongeant les clubs de football français dans une grave crise financière alors que leurs revenus étaient déjà plombés par la pandémie de COVID-19. Pour la Ligue 1, seuls deux lots de matches sont mis aux enchères, au lieu de cinq précédemment : le premier, comprenant "le meilleur de la Ligue 1", avec les trois plus belles affiches de chaque journée, est mis à prix 530 millions d'euros, tandis que le lot 2, avec les six autres matches, est affiché à un prix de départ de 270 millions d'euros. La limitation du nombre de lots vise à les rendre plus attractifs pour les diffuseurs, dont la LFP espère obtenir un montant plus élevé que le prix de départ, tout en évitant la dispersion des matches entre un trop grand nombre de chaînes payantes, critique récurrente formulée par les téléspectateurs. Le président de la LFP, Vincent Labrune, a dit dans la presse espérer atteindre un montant total d'un milliard d'euros, en comptant les droits de diffusion à l'étranger, soit une somme proche de celle qui avait été promise en 2018, à l'époque de Mediapro, malgré une conjoncture économique moins favorable. Les diffuseurs intéressés ont jusqu'au 16 octobre pour soumettre leurs offres et leurs garanties financières, et jusqu'au lendemain pour formuler leurs propositions financières pour chacun des lots concernés. Outre les deux lots de Ligue 1, la LFP a mis sur le marché trois lots "magazines" et deux lots de matches pour la Ligue 2. (Rédigé par Tangi Salaün)