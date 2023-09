Football : La France tombe face à l'Allemagne

par Matthieu Cointe (iDalgo) Première défaite de l'année pour l'équipe de France. L'Allemagne est venue à bout des Bleus mardi soir en match amical (2-1). Plongée dans la crise après sa défaite face au Japon quelques jours plus tôt - qui a coûté la place du sélectionneur Hansi Flick sur le banc - la Mannschaft était dirigée par Rudi Völler pour accueillir les vice-champions du monde. Au Signal Iduna Park, les coéquipiers de Thomas Müller ont donné le ton dès le début de la rencontre avec l'ouverture du score de Thomas Müller à la 4e minute de jeu. Le réveil des hommes de Didier Deschamps a été trop tardif et Leroy Sané a doublé la mise en fin de seconde période (87'). Antoine Griezmann a réduit l'écart sur penalty dans les dernières minutes (89'). Privée de Kylian Mbappé, l'équipe de France concède sa première défaite face à l'Allemagne depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2014.