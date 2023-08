Football : La France surclasse le Maroc et se qualifie pour les quarts de finale !

par Alexis Rouhette (iDalgo) Vite fait bien fait ! L'équipe de France s'est qualifiée ce mardi pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023 en battant le Maroc 4 buts à 0. Dominatrices dès le début du match, les Bleues ont plié le match dans la première demi-heure, grâce à des buts de Diani (15e), Dali (20e) et Le Sommer (24e). Le rythme est moins soutenu jusqu'à la fin de la première période, les Marocaines n'arrivant jamais à se projeter vers l'avant, et n'envoyant que des longs ballons inexploitables. Eugénie Le Sommer s'offre un doublé à la 71e minute sur un bon centre de Bècho. 4-0 score final, les Françaises ne tombent pas dans le piège et se qualifient pour les quarts de finale pour la quatrième fois consécutive. Elles affronteront samedi les Australiennes, co-hôtes de la compétition et tombeuses du Danemark.