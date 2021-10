Football : La France remporte la Ligue des Nations face à l'Espagne

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La France remporte la Ligue des Nations en s'imposant contre l'Espagne sur le score de 2 buts à 1. Après une première période fermée où les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions, c'est au retour des vestiaires que les choses s'accélèrent. Oyarzabal à la 64e minute ouvre le score avant que Benzema n'égalise quelques minutes plus tard (66') d'une superbe frappe qui finit en pleine lucarne droite. Survoltés par l'égalisation, les hommes de Didier Deschamps poussent et Kylian Mbappé permet aux Bleus de prendre l'avantage sur une superbe ouverture de Théo Hernandez. Après vérification de la VAR, l'arbitre accorde le but ! Et dans les dernières minutes, les hommes de Luis Enrique poussent pour arracher les prolongations, mais ces derniers se heurtent à un exceptionnel Hugo Lloris. La France rajoute donc un nouveau titre à son palmarès.