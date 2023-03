Football : La France peut remercier Pavard et Maignan

par Antonin Gizolme (iDalgo) Les Bleus ont souffert, mais les Bleus s'imposent. À Dublin, l'Irlande a proposé un gros défi à l'Équipe de France, qui s'en est remis à une superbe frappe de Pavard pour l'emporter (1-0). Trois jours après leur victoire probante face aux Pays-Bas (4-0), les Français ont du batailler en Irlande. Dominateurs mais en manque de solution face au groupe soudé des locaux, la solution est venue de Pavard, indésirable depuis la Coupe du Monde. Le Bavarois a lâché une frappe sèche sous la barre irlandaise depuis l'entrée de la surface (50e).

Incapables de faire le break, les Bleus se sont exposés aux assauts adverses mais Mike Maignan a sorti le grand jeu. Sur un corner, le gardien de l'AC Milan s'est détendu dans sa lucarne droite pour sortir d'une main ferme la tête de Collins (90e). La France compte six points et prend la tête du groupe B.