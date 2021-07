Football : La France corrigée par le Mexique au JO

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son premier match depuis 25 ans aux Jeux olympiques, l'Équipe de France de football masculine s'est lourdement inclinée face au Mexique (1-4) au Tokyo Stadium. Après une première mi-temps poussive, les Bleus ont craqué à deux reprises au retour des vestiaires sur des buts de Vega (47') et Cordova (55'). Les hommes de Sylvain Ripoll ont un peu sorti la tête de l'eau et ont égalisé par l'intermédiaire de Gignac sur penalty (69'). Puis les Tricolores sont retombés dans leurs travers, ce qui a permis à Antuna (80') et Aguirre (90+1') d'enfoncer le clou. La Verde prend provisoirement la tête du groupe A, tandis que les Français n'ont déjà plus le droit à l'erreur face à l'Afrique du Sud dans trois jours.