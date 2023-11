Football : La France bute sur la Grèce pour terminer la campagne des éliminatoires à l'Euro

Football : La France bute sur la Grèce pour terminer la campagne des éliminatoires à l'Euro













par Dorian Madala (iDalgo) Clap de fin pour les Bleus... L'Equipe de France de football et la Grèce n'ont pas réussi à se départager ce soir (2-2) au cours d'une rencontre à rebondissements. Après une bonne entame de première période, les hommes de Didier Deschamps menaient d'un but à la mi-temps grâce à Randal Kolo Muani (40e minute). Bousculés en seconde période, les Tricolores ont vu leur filet trembler à deux reprises (Anastasios Bakasetas et Fotis Ioannidis) avant d'égaliser à la 74e grâce à une frappe téléguidée de Youssouf Fofana dans la lucarne. Malgré ce match nul, les coéquipiers de Kylian Mbappé terminent leur campagne de qualification européenne seuls en tête du groupe B et feront nécessairement partie du chapeau 1 pour le tirage au sort de l'Euro 2024. De son côté, la Grèce termine 3e et devra aller chercher sa qualification lors des barrages.