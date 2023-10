Football : La Fifa serait prête à réintégrer en partie la Russie

4 octobre (Reuters) - La Fifa envisage de lever partiellement l'exclusion de la Russie des compétitions internationales de football, une semaine après l'assouplissement de la position de l'UEFA à l'égard des équipes de jeunes russes, rapporte Sky News mercredi. La fédération internationale de football pourrait décider lors d'une réunion ce mercredi d'autoriser la Russie à participer aux coupes du monde des moins de 17 ans si elle se qualifie, précise Sky News. L'UEFA, qui organise les compétitions au niveau européen, a annoncé la semaine dernière sa volonté d'admettre à nouveau les équipes masculine et féminine de Russie dans leurs coupes du monde respectives des moins de 17 ans, considérant que "les enfants ne doivent pas être punis pour des actions dont les adultes sont exclusivement responsables", en référence à la guerre en Ukraine. L'UEFA a toutefois ajouté que les matches des jeunes Russes ne se dérouleraient pas en Russie, qu'ils ne porteraient pas leur maillot national et que leur drapeau et leur hymne resteraient proscrits. (Rédigé par Gokul Pisharody à Bangalore, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)