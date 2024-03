Football : L'UEFA lance son calculateur d'empreinte carbone

LONDRES, 6 mars (Reuters) - L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé mercredi le lancement d'un calculateur d'empreinte carbone afin d'aider les clubs à réduire leur impact environnemental. Présenté à l'Emirates Stadium d'Arsenal, à Londres, le calculateur permettra à l'ensemble des clubs européens d'évaluer et de comprendre leurs émissions de carbone concernant la mobilité, les achats de biens et services, les installations et la logistique. "Le calculateur d'empreinte carbone de l'UEFA incarne notre ambition de montrer que le football peut faire partie de la solution dans l'effort mondial réalisé pour réduire les émissions de carbone", a dit dans un communiqué la vice-présidente de l'institution européenne, Laura McAllister. "En fournissant des outils et un guide, nous facilitons des actions collectives pour un futur durable pour notre sport et la planète." A lire aussi... Le calculateur est le résultat d'un travail de deux ans impliquant plus de 20 organisations, dans le monde du football mais pas seulement. Selon l'UEFA, le Championnat d'Europe 2024 organisé en Allemagne va définir un nouveau standard en termes de développement durable puisque le calendrier a été réfléchi pour réduire les voyages des équipes et que les détenteurs de billets pourront circuler gratuitement dans les transports en commun des villes où se dérouleront les matchs. (Reportage de Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)