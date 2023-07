Football : L'OM signe le joli coup Kondogbia !

par Edouard Guala (iDalgo) L'Olympique de Marseille anime enfin le mercato. Ce vendredi, les Phocéens ont officialisé l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le Centrafricain arrive en provenance de l'Atletico Madrid où il a eu l'occasion de prendre part à 20 rencontres de Liga cette saison. Neuf après son départ de la Ligue 1, le joueur formé au RC Lens connaîtra prochainement son troisième évoluant dans le championnat français. À 30 ans, son expérience sera précieuse dans les grands rendez-vous, notamment sur la scène européenne. Cette arrivée pourrait engendrer un départ dans l'entrejeu marseillais, déjà bien fourni avec Matteo Guendouzi, Valentin Rongier ou encore Jordan Veretout.