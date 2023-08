Football : L'OM rate son entrée européenne

par Dorian Madala (iDalgo) L'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse du Panathinaikos mercredi soir sur le score de 1 à 0 lors du match aller des qualifications pour la Ligue des Champions.

Mieux rentrés dans leur rencontre, les joueurs grecs ont réussi à mettre beaucoup plus d'intensité physique. Le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a écopé d'un carton rouge à l'heure de jeu après avoir pris un premier avertissement au bout de quelques secondes. Réduis à 10, les coéquipiers de Jonathan Clauss n'ont pas réussi à se défendre fasse aux assauts du Panathinaikos. A la 83', Bernard est venu tromper Pau Lopez a l'aide d'un plat du pied. La troupe de Marcelino se doit de réagir. Le peuple marseillais attend ses joueurs au tournant mardi prochain pour le match retour...