Football : L'OM officialise l'arrivée d'Alexis Sanchez

par Emile Brehant (iDalgo)

C'est certainement le gros coup de ce mercato estival du côté de l'Hexgaone. Comme pressenti et annoncé depuis quelques jours maintenant, Alexis Sanchez s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est le club phocéen qui a officialisé la nouvelle dans un communiqué aujourd'hui, indiquant que le Chilien de 33 ans avait paraphé un contrat d'un an. Après avoir foulé les pelouses de Liga avec le Barça, de Premier League avec Arsenal et Man Utd et de Serie A avec l'Inter, le nouveau numéro 70 de l'OM s'apprête donc à découvrir la Ligue des Talents ! Malgré des performances récentes en demi-teintes et quelques blessures, ce transfert reste assurément un sacré coup pour Marseille !