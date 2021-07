Football : L'OM domine l'ASSE en amical, Monaco s'incline

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

L'Olympique de Marseille s'est imposé mercredi face à l'AS Saint-Étienne en match amical (2-1). De La Fuente (2e) a ouvert le score pour les Olympiens avant que Khazri (20e) n'égalise pour les Verts. Alvaro Gonzalez a inscrit le but de la victoire d'une magnifique tête sur corner (87e). L'AS Monaco ne s'est pas franchement rassuré. Malgré la présence de son duo Ben Yedder - Volland à la pointe de l'attaque, les hommes de Niko Kovac se sont inclinés face à la Real Sociedad (1-2). Prochain rendez-vous pour l'ASM, le 3e tour de qualification aller de la Ligue des champions le 3 août prochain. Adversaires de Monaco lors de la première journée, le FC Nantes n'a pas signé mercredi une immense performance en amical. Grâce à un but de Samuel Loric (79e), Lorient a battu les Canaris du côté de La Baule (1-0). Le Stade Brestois a signé son premier succès depuis le début de sa préparation. Les Bretons ont dominé Plabennec (4-2). Minier, Charbonnier, Honorat et Mounié sont les buteurs pour le SB29. Les hommes de Michel Der Zakarian auront une dernière répétition dimanche face à Majorque.