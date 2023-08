Football : L'OL s'incline (encore) face à Crystal Palace

par Alexis Rouhette (iDalgo) La colère gronde à Lyon. Un mercato inexistant, des matchs de préparation ratés... Et nul doute que cette nouvelle défaite en amical, cette fois-ci face à Crystal Palace (0-2), ne va rien arranger. Des buts de Jeffrey Schlupp à la 14e minute et d'Odsonne Edouard à l'heure de jeu ont permis aux hommes de Roy Hogdson de l'emporter. De son côté Lyon s'enfonce un peu plus dans une crise avant même le début de la saison de Ligue 1. Cinq matchs de préparation, une victoire face à De Treffers puis quatre défaites sans marquer le moindre but... Laurent Blanc va devoir trouver des solutions rapidement en vue du premier match de championnat dimanche prochain face à Strasbourg.