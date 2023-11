Football : L'OL nomme Laurent Prud'homme au poste de directeur général

Football : L'OL nomme Laurent Prud'homme au poste de directeur général













PARIS, 18 novembre (Reuters) - L'Olympique lyonnais Groupe a officialisé samedi la nomination de Laurent Prud'homme, ancien directeur du groupe L'Equipe, au poste de directeur général du club de football. "Laurent Prud'homme sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations courantes de l'Olympique Lyonnais, sous la responsabilité directe de John Textor", qui a racheté le club fin 2022, a dit l'OLG dans un communiqué. John Textor, homme d'affaires américain, assure les fonctions de président et, par intérim, de directeur général depuis le départ de Jean-Michel Aulas, président emblématique de l'OL pendant 36 ans. "Les décisions finales sur les 'questions footballistiques' continueront à être prises par John Textor ; le département football de l'Olympique Lyonnais (y compris l'entraîneur/manager et le futur directeur sportif) sera toutefois directement rattaché à Laurent Prud'homme", précise le communiqué du club, enlisé cette saison à la dernière place du championnat de Ligue 1. Laurent Prud'homme, qui a 49 ans, rejoindra l'OL début 2024, au plus tard en février, ajoute-t-il. (Jean-Stéphane Brosse)