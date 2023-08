Football : L'OGC Nice termine sa préparation par une défaite

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Les premiers pas de Farioli ne sont pas convaincants ! Arrivé cet été sur la Côte d'Azur, le technicien italien a disputé 5 matchs et a subi 3 revers. Dernier en date, l'OGN Nice vient de s'incliner contre la Fiorentina à St James Park sur le score de 2 buts à 1. Après une première période à sens unique, 63 % de possession de balle pour la Viola, les Aiglons se sont retrouvés menés 2-0, suite aux réalisations de Jovic (17) et Kouame (35). En deuxième mi-temps, leur sursaut d'orgueil a été récompensé à la 85ème. Bien servi par Belahyane, Bouanani a réduit l'écart. Malgré la défaite, ce dernier match de préparation aura permis à Farioli de donner du temps de jeu à tout le monde en laissant ses cadres sur le banc à une semaine du début du championnat. Nice accueillera Lille vendredi à 21h.