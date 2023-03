Football : L'OGC Nice hérite du FC Bâle !

par Lucas Fontaine (iDalgo) Le tirage au sort des quarts et demi-finales de Ligue Europa Conférence a eu lieu ce jeudi à 14h. L'OGC Nice, dernier représentant français encore en lice en coupe d'Europe, affrontera les Suisses du FC Bâle. Qualifié ce jeudi après s'être imposé face au Sheriff Tiraspol (4-1 sur les deux rencontres), l'OGC Nice affrontera le FC Bâle les 13 et 20 avril prochains dans le cadre des quarts de finale de Ligue Europa Conférence. Les Aiglons recevront au retour. Deux anciens Niçois évoluent dans les rangs suisses : Andy Pelmard et Dan Ndoye. En cas de qualification, les joueurs de Didier Digard affronteront le vainqueur du quart de finale entre le Lech Poznan et la Fiorentina. Le tirage au sort a également accouché d'une rencontre intéressante entre la Gantoise et West Ham et l'AZ Alkmaar face à Anderlecht. Les gagnants de ces deux rencontres se défieront dans le dernier carré les 11 et 18 mai prochains. La finale se jouera quant à elle le 7 juin à Prague.