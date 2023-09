Football : L'Italie bat l'Ukraine et se replace

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Italie retrouve le sourire. Trois jours après le match nul concédé en Macédoine du Nord, la Squadra Azzurra retrouve le goût de la victoire en s'imposant face à l'Ukraine dans son match qualificatif pour l'Euro 2024 mardi soir (2-1). À Giuseppe Meazza, les hommes de Luciano Spalletti ont vite fait la différence grâce à un but de Davide Frattesi dans le premier quart d'heure (12'). Le nouveau joueur de l'Inter s'est offert un doublé juste avant la demi-heure de jeu (29'). Andriy Yarmolenko a réduit l'écart avant la pause. Ce succès permet à l'Italie de grimper à la deuxième place du groupe C, devant son adversaire du soir.